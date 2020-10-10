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    • 10.10.2020 13:02
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    ve 'ndan son dakika açıklaması! Marcao tokat attı mı?

    'e verilen Milli arada ı'mız ile Florya'da karşı karşıya geldi. İddiara göre dakikalar 70'i gösterirken bir anda ortalık birbirine girdi. İkili mücadele sonrası Marcao, Milli futbolcu 'na tokat attı. O anlarda saha karıştı ve Ümit Milli Takım teknik direktörü  70. dakikada takımı sahadan çekti. Bu haber üzerine hem Halil Dervişoğlu'ndan hem de Galatasaray'dan açıklamalar geldi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

    Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ümit Milli Takım ile Cuma günü bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    Ancak maçın normal şekilde bitmediği, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na attığı tokat sonrası sahanın karıştığı ve teknik direktör Tolunay Kafkas'ın takımı çektiği iddia edildi.

    HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    Marcao'dan tokat yediği iddia edilen Dervişoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

    Genç futbolcu,

    "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her maçta olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim"

    sözleriyle çıkan iddiaları yalandı.

    GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

    Konuyla ilgili resmi site üzerinden bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü ise, "Futbol Takımı'mızın, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı'mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maça ilişkin Fanatik Gazetesi'nde yer alan "özel" içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

    Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır.

    İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim'in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    TOLUNAY KAFKAS: BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK

    Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir'e konuşan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Büyütülecek birşey yok. Maç içinde gerginlik yaşandı ve bitti." dedi.
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