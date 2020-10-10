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    • 10.10.2020 18:13
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    'dan Erzurum'da tatsız prova!

    , hazırlık karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



    Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmedi. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



    Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan hazırlık mücadelesi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlandı.

    Karşılaşma ev sahibi ekibini 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Erzurumspor'un golleri Ömer Şişmanoğlu ve Ricardo Gomes'ten geldi.

    Trabzospor'un tek golünü ise Bilal Başacıkoğlu kaydetti.

    BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

    BB Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

    Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe
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