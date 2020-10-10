Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.