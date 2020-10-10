Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.
MARCAO TOKAT ATTI!
Fanatik'in haberine göre; Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.
TOLUNAY KAFKAS TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ
İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.
Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu. Galatasaray sosyal medya hesabından ikinci yarı başladı paylaşımı yapıldıktan 27 dakika sonra mücadele 0-0 bitti tweeti atıldı.
Konu hakkında Halil Dervişoğlu ilk açıklamayı yaptı. Derviçoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur.