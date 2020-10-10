Erzurumspor Trabzonspor saat kaçta ne zaman? Erzurumspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile mücadele edecek. Bordo mavili futbolseverler Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda sorularına cevap arıyor!
ERZURUMSPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak.
ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
FLAVIO
FOUSSENI DIABATE
GASTON CAMPI
JOAO PEREIRA
KAĞAN MORADAOĞLU
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
KEREM BAYKUŞ
LEWIS BAKER
MARLON XAVIER
SAFA KINALI
SALİH KAVRAZLI
SÜLEYMAN CEBECİ
VITOR HUGO
YUSUF SARI