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    • 10.10.2020 12:45
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    saat kaçta ne zaman? hangi kanalda?

    maçı hangi kanalda? Hazırlık karşılaşması ne zaman? Liglere verilen milli ara nedeniyle takımlar hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. İki Süper Lig ekibi Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer açısından bu karşılaşma, yenileri görebilme açısından bir test maçı olacak. Peki, Erzurumspor Trabzonspor saat kaçta ne zaman? hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Erzurumspor Trabzonspor saat kaçta ne zaman hangi kanalda?

    Erzurumspor Trabzonspor saat kaçta ne zaman? Erzurumspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile mücadele edecek. Bordo mavili futbolseverler Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda sorularına cevap arıyor!

    ERZURUMSPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

    Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak.

    ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Hazırlık karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

    AHMET CAN KAPLAN

    BENIK AFOBE

    BİLAL BAŞACIKOĞLU

    ERCE KARDEŞLER

    FARUK CAN GENÇ

    FLAVIO

    FOUSSENI DIABATE

    GASTON CAMPI

    JOAO PEREIRA

    KAĞAN MORADAOĞLU

    KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

    KEREM BAYKUŞ

    LEWIS BAKER

    MARLON XAVIER

    SAFA KINALI

    SALİH KAVRAZLI

    SÜLEYMAN CEBECİ

    VITOR HUGO

    YUSUF SARI
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    Haberler Spor Erzurumspor Trabzonspor saat kaçta ne zaman? Erzurumspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?