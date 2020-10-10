Erzurumspor Trabzonspor saat kaçta ne zaman? Erzurumspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile mücadele edecek. Bordo mavili futbolseverler Erzurumspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda sorularına cevap arıyor!

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak.