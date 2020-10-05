





15 Mart 2020: (Trabzonspor- Başakşehir: 1-1) 32. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortaladığı topa yükselen Nwakaeme'yi, Skrtel çekerek düşürdü. Bordo-mavili oyuncuların uzun süre penaltı itirazında bulunduğu pozisyon için Fırat Aydınus devam kararı verdi. Maç içerisinde buna benzer çok sayıda pozisyon yaşandı.











2 Kasım 2019: (Trabzonspor- Göztepe: 0-1) Fırat Aydınus çalmadığı fauller, vermediği kartlar ve Trabzonspor'un lehine olan bariz penaltıyı es geçerek yine Aydınus'un yönetimi büyük eleştiri aldı. Trabzonspor, Jose Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in TFF tarafından cezalandırılmasını talep etti.











14 Eylül 2019: (Antalyaspor- Kayserispor: 2-2) Fenerbahçe-Trabzonspor maçında devam ettirdiği pozisyonun benzerinde Antalyaspor aleyhine penaltı kararı veren Aydınus, Kayserisporlu futbolcu Ziya'nın ceza sahasın içerisinde Sangare'nin dizine yaptığı müdahaleyi es geçerek karşılaşmanın kaderine de direkt etki etti.











1 Eylül 2019: (Fenerbahçe- Trabzonspor: 1-1) 33. dakikada Fenerbahçeli Zanka, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde arkadan çekse de Fırat Aydınus penaltıyı vermemişti.





3 Mart 2019: (Yeni Malatyaspor- Başakşehir: 0-2) Fırat Aydınus'un, yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği kayıtlara yansıdı. Aydınus, yardımcısıyla maç sonu soyunma odasında da kavga etti, kendisini TFF'ye bildiren temsilci ile de tartıştı. Bu olaydan sonra Bozdoğan'ın hakemlik lisansı ilginç bir şekilde Aralık 2019'da askıya alındı!













29 Nisan 2018: (Galatasaray- Beşiktaş: 2-0) Derbide Galatasaray'ın pozisyonunda avantajı oynatan Aydınus, Galatasaraylı oyuncunun golü kaçırmasının ardından penaltı verdi. Kural kitabında yazan madde ise şöyle: Avantaja sahip olan takım pozisyonu değerlendiremezse avantajı kaybolur.











1 Mart 2018: (Beşiktaş- Fenerbahçe: 2-2) İki ezeli rakip Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 devam ederken Alper'in baskı uyguladığı pozisyonda Pepe rakibinin müdahalesi olmadan yerde kaldı. Alper Potuk kaleci ile karşı karşıya kaldığında müsabakanın hakemi Fırat Aydınus, ofsayt kararı verdi. Fırat Aydınus topun Mehmet Ekici'den gittiğini sandı. Ancak topun net bir şekilde Medel'den çıktığı ekranlara yansıdı.













2 Kasım 2018: (Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2) Heyecanın doruk yaptığı derbide son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu. Galatasaraylı bütün futbolcular bir anda Jailson'u kovaladı. Jailson maç bittikten sonra Belhanda'ya durduk yere tokat attı. Fatih Terim hakemin yanına giderek sinirli bir şekilde itirazlarda bulundu ve yönettiği maça isyan etti.

