Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de "Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum" diye ifade ettiler.

Başka bir gün olmaz mı gibi bir soru yöneltti Kadir Bey. Ben de "Başka bir gün olmaz, o gün bugün" diye yanıtladım ve biz buraya başkan yardımcımız ile asbaşkanımızla birlikte geldik.



Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahtsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik. Çünkü artık bugün, o gün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün.