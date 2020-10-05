Karadeniz temsilcisi savunmaya takviyeleri gerçekleştirdikten sonra hücumu şekillendirecek iyi bir orta saha arıyordu. İkinci kez Saint Etienne'den Wahbi Khazri için nabız yoklayan Trabzonspor bu transferde şu ana kadar başarılı olamadı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer, eski gözdesi Zlatko Junuzovic'i renklerine bağlamak için harekat başlattı. Transferi yetiştirmek isteyen Karadeniz temsilcisinin yöneticileri 33 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü RB Salzburg ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.