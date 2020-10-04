Var 4 defa izletti ama Fırat Aydunus vermedi!

Trabzon'un Gaziantep ile oynadığı maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği penaltı kararının yansımaları devam ediyor.
Aydınus, pozisyon öncesinde Kenan Özer'in topu kontrol ettiği pozisyonu dikkate almadı.
VAR'ın Fırat Aydınus'u daha çok penaltı pozisyonunda yapılan faulle ilgili değil pozisyon öncesinde Kenan Özer'in topa elle müdahale ettiği pozisyonu izlemesi için çağırdığı öğrenildi.
Tam 4 kez bu pozisyon (Elle kontrol iddiası) ekrana yansıtılmasına rağmen Aydınus'un kararını değiştirmediği de ortaya çıktı.
GEÇEN SEZON DA YAKMIŞTI!
Fırat Aydınus, geçen sezon oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçında Karadeniz ekibinin net penaltısını vermemişti.
SERDAR TATLI: FIRAT AYDINUS EYYAMCI
Gaziantep maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösteren Trabzonspor, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisi hakkında yıllar önce yazdığı bir yazıyı paylaştı. MHK Başkanı yazısında şu ifadeleri kullandı:
Sahada mimikleri, tavır ve davranışlarıyla sorumluğu üstlenmeyip yardımcılarının üzerine yıkmaya çalışan eyyamcı bir hakem görüntüsü çiziyor.
SİZİNLE İŞİMİZ VAR!
Trabzon yerel medyası Fırat Aydınus'a ateş püskürdü. Sonnokta Gazetesi, "Sizinle işimiz VAR" manşetini attı.Günebakış ise, "Tetikçiler" başlığını kullandı.