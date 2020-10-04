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    • 04.10.2020 18:29
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    , ve ile kazandı!

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) , milli futbolcular ve 'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi. Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

    AA
    Milli yıldızlar Fransa'ya damga vurdu

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) , milli futbolcular ve 'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi.

    Lille, ligin 6. haftasında Meinau Stadı'nda Strasbourg'a konuk oldu.

    Lille, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

    Zeki, bu sezon Lille formasıyla ilk golünü atarken, Burak, geçen haftaki Nantes maçının ardından ikinci kez ağları sarstı.

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    Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

    Ligde puanını 14'e yükselten Lille maç fazlasıyla lider olurken, 3 puanlı Strasbourg 18. sırada kaldı.

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    Haberler Spor Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile kazandı!