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    • 04.10.2020 19:02
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    , deplasmanında 20 yıl sonra galip geldi

    'in 4. haftasında 'ı deplasmanda 1-0 yenen , yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. temsilcisi, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

    AA
    20 yıl sonra galip geldi!

    'in 4. haftasında 'ı deplasmanda 1-0 yenen , yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

    Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

    Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.

    DEPLASMANDA 2. GALİBİYET
    Gençlerbirliği, lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda ikinci kez mağlup etti.

    Kırmızı-siyahlılar, 2000-2001 sezonu sonrası Beşiktaş deplasmanında bir kez daha galip geldi. Toplamda 'da oynanan 47 lig maçında Beşiktaş'ın 31 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da berabere bitti.

    GENÇLERBİRLİĞİ 4 MAÇ SONRA GOL BULDU
    Gençlerbirliği, 4 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    Geçen sezonun son 2 haftası ile bu sezon oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Gençlerbirliği, bu hasretini Beşiktaş deplasmanında 8. dakikada Stancu'yla dindirdi. Bu gol ayrıca kırmızı-siyahlılara 3 puanı getirdi.

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