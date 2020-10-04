Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.



Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.



Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün 33. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.



Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.



KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.



Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.



Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.



EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.