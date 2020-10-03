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    • 03.10.2020 18:12
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    Fenerbahçe - CANLI ANLATIM

    'in 4. haftasında lider , Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Fenerbahçe, 'in 4. haftasında bu akşam 'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde lige deplasmanda 2-1'lik galibiyeti ile başlayan sarı-lacivertliler, sonraki hafta 9 kişi kalan Hatayspor, geçen hafta ise derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı.

    Haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada giren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, , Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, , Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

    CISSE'NİN LİSANSI ÇIKTI
    1+1 yıllık sözleşme imzalanan Papiss Cisse'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde Karagümrük karşısında formasını giyebilecek. Erol Bulut'un Cisse'yi yedek soyundurması ve gidişata göre oyuna dahil etmesi bekleniyor.

    GÜMRÜK'ÜN BOŞU YOK
    Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de girdiği 9 net gol pozisyonunun 7'sini gole çevirdi. %77.9'luk müthiş bir oran yakaladı. F.Bahçe ise bulduğu 4 fırsatın sadece 1'inden yararlanabildi (%25).

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