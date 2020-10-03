Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.10.2020 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2020 19:01
    ABONE OL

    Stuttgart - maçında kazanan yok!

    'nın 3. haftasında Suttgart, evinde 'i konuk etti. A Spor'un canlı olarak yayınladığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Stuttgart - Bayer Leverkusen maçında kazanan yok!

    Bundesliga'nin 3. haftasında Stuttgart ile , Mercedes-Benz Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

    Stuttgart'ın golü 76. dakikada Sasa Kaladjzic'ten gelirken, Leverkusen'in golünü 7. dakikada Patrik Schick kaydetti.

    Stuttgart bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 4'e çıkardı. Üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Bayer Leverkusen ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

    Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Mainz 05 ile karşılaşacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Stuttgart - Bayer Leverkusen maçında kazanan yok!