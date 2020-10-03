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    • Spor
    • 03.10.2020 Gazete
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    'da kriz var! ile yönetimin arasına kara kedi girdi...

    Teknik patron ’in Rangers maçı sonrasında yaptığı açıklamalar yönetimin tepkisini çekti. Terim "Oyuncu satmada becerikli değiliz" derken yönetim de "Kadromuz ülkenin en iyisi" fikrinde.



    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya vedan eden Galatasaray'da Terim'in maç sonrası yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor. Yönetimin de Terim'in yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu öğrenildi.



    DİREKT YÖNETİMİ HEDEF ALDI
    Terim maçın andından kadro yapılanmasını eleştirmiş ve "Oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık" demişti. Bu sözler yönetimde ciddi rahatsızlık uyandırdı.



    YENİLGİ İÇİN BAHANE OLAMAZ
    Sarı-kırmızılı kurmayların da Terim'in bu sözlerine karşılık, "Sonuçta ülkenin en iyi kadrosuna sahibiz. Yenilgi sonrası bunların konuşulması çok yanlış" görüşünde olduğu ifade edildi.



    OYUNCULAR DA NASİBİNİ ALDI
    Yönetimi suçlayan Terim, takımı için de "Ligde böyle oynayabilirsiniz. Ama Avrupa'da bu şekilde olmaz. Avrupa hata kaldırmaz" demişti.
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    Haberler Spor Galatasaray'da kriz var! Fatih Terim ile yönetimin arasına kara kedi girdi...