UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya vedan eden Galatasaray'da Terim'in maç sonrası yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor. Yönetimin de Terim'in yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu öğrenildi.
DİREKT YÖNETİMİ HEDEF ALDI
Terim maçın andından kadro yapılanmasını eleştirmiş ve "Oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık" demişti. Bu sözler yönetimde ciddi rahatsızlık uyandırdı.
YENİLGİ İÇİN BAHANE OLAMAZ
Sarı-kırmızılı kurmayların da Terim'in bu sözlerine karşılık, "Sonuçta ülkenin en iyi kadrosuna sahibiz. Yenilgi sonrası bunların konuşulması çok yanlış" görüşünde olduğu ifade edildi.
OYUNCULAR DA NASİBİNİ ALDI
Yönetimi suçlayan Terim, takımı için de "Ligde böyle oynayabilirsiniz. Ama Avrupa'da bu şekilde olmaz. Avrupa hata kaldırmaz" demişti.