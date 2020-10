İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Terim, "İlk yarı bana göre ilk 5-10 dakika haricinde devrenin sonuna kadar her an pozisyon bulabilecek, gole yakın bir Galatasaray vardı. Bunu daha önce de söyledim. Çok iyi bir takımla, çok çabuk oynayan bir takımla oynuyoruz. Orada yapacağımız hatalar, bir an konsantrasyondan vazgeçersek, 50 ile 60 arası nitekim maçı kaybettik.