Kabul edilir bir şey. Galatasaray'ın parasını verdiğinize göre zaten herkes alınır. Öbür taraf daha beceri istiyor. O da lazım. Sattığımız kadar alacağımıza göre orada da başarılı olmalıyız. Çok üzgünüm. Buradan başka bir sonuçla çıkabilirdik, çıkmalıydık. Çok da iyi hazırlanmış bir organizasyonumuz oldu. Teknik, taktik, fizik adına herkes hazırdı.

Herkes motiveydi. Bazı oyunlarımızın sahanın içerisinde idare etmesi olmadı. Çok üzgünüm. Burayı atlasaydık çok başka hikaye olabilirdi. Galatasaray, Rangers'ı eliyorsa ki bana göre Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Ondan sonraki düşünceler başka olabilirdi" ifadelerini kullandı.