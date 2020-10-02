Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde oynadıkları Rangers maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in sözleri: "Kaliteli bir rakibe karşı oynadık. İlk yarıda üstün olan taraftık"
AVRUPA HATAYI KALDIRMAZ!
"Bazı oyuncuların performansı 'idare eder' olmamalıydı. Türkiye'de bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa'da böyle oynayamazsınız. Çünkü telafisi yok"
SATMADA BECERİKLİ DEĞİLİZ
"Oyuncu satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince alınıyor bazıları ama bu çok açık. İsteyen oyuncu gidebilir"
LiGi BiR ŞEKİLDE OYNARIZ
Fatih Terim, Rangers maçı sonrası transferle ilgili, "Avrupa'dan elendikten sonra ligi bir şekilde oynarız. Zaten kısa bir süre kaldı" dedi.
RYAN BABEL YİNE ETKİSİZ KALDI
Galatasaray'da Arda'nın yokluğunda ilk 11'de forma giyen Ryan Babel, yine bekleneni veremedi. İkinci yarıda oyundan alınan Babel'e taraftarın tepkisi büyüktü.