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    • 02.10.2020 23:32
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    Son dakika: ini duyurdu!

    Son dakika haberi... çalışmalarına devam eden , Portekiz ekibi Sporting’den ’i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş transferi duyurdu!

    çalışmalarına devam eden , Portekiz ekibi Sporting'den 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rosier, kiralık olarak kadroya dahil edildi.

    1 YILLIK SÖZLEŞME
    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.

    Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.

    Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier transferini duyurdu!