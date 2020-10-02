Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rosier, kiralık olarak kadroya dahil edildi.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. ¯\_(ツ)_/¯— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 2, 2020
🦅 Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier! pic.twitter.com/LukpHq0Q0O
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.
Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.
Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.