Trabzon yine kayıplarda: 0-0. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybeden Fırtına bu kez Denizli'ye takıldı. 20. dakikada Trabzonsporlu Baker'ın frikiğini Pantilimon köşeden çıkardı. 30'da Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın röveşata vuruşunda top üstten auta gitti.
PANTILIMON GOLE İZİN VERMEDİ
38'de Trabzonspor lehine penaltı çalındı. Hakem Volkan Bayarslan VAR'a danışarak penaltıyı iptal etti. 45'te A.Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Pantilimon gole izin vermedi.
AFOBE YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI!
51'de Afobe kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 52'de Rodallega müsait pozisyonda çerçeveyi tutturamadı. 55'te Recep'in şutunu Uğurcan mükemmel çıkardı.
SACKO'DAN ÇOK SERT HAREKET
61'de Abdülkadir Ömür'ün golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 68'de Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrası Sacko ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı...