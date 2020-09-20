



Trabzon yine kayıplarda: 0-0. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybeden Fırtına bu kez Denizli'ye takıldı. 20. dakikada Trabzonsporlu Baker'ın frikiğini Pantilimon köşeden çıkardı. 30'da Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın röveşata vuruşunda top üstten auta gitti.



PANTILIMON GOLE İZİN VERMEDİ

38'de Trabzonspor lehine penaltı çalındı. Hakem Volkan Bayarslan VAR'a danışarak penaltıyı iptal etti. 45'te A.Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Pantilimon gole izin vermedi.