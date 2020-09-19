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    • 19.09.2020 15:57
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    Denizlispor - | Canlı anlatım izle

    'in 2. haftasında , deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor. Sezona mağlubiyetle başlayan iki ekip de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkıyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve 'ın yöneteceği zorlu karşılaşmada teknik direktör Eddie Newton yeni transferler Baker ve Afobe'ye ilk 11'de şans verdi. Denizlispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

    CANLI| Denizlispor-Trabzonspor

    heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım rakibini deplasmanda yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

    Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan 'da bu mağlubiyeti unutmak için Trabzonspor'u mağlup etmek istiyor.

    DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, , , Bergdich, Bakalorz, Murawski, , Aissati, Sagal, Rodallega

    Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe

    Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

    TRABZONSPOR İLE DENİZLİSPOR, 41. RANDEVUDA

    Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

    DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

    Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

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