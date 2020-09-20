Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: "Sangare ile şampiyonluğa oynarsın"

"POLLYANNA OLMAYALIM AMA..."

Pollyanna olmayalım ama şu olabilir mi; Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı var, aman sen çık, ben alayım olabilir mi, olmaz mı tartışılır. Davulun sesi uzaktan başka gelirmiş, biz dışarıdan bakıyoruz.