Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: "Sangare ile şampiyonluğa oynarsın"
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferini ve transfer gündemini değerlendirdi. Dilmen, "Sangare ile şampiyonluğa oynarsın" açıklamasında bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları...
20.09.2020 00:55
- Son Güncelleme: 20.09.2020 01:01
"EMRE, MAYIS AYINDA SÖYLÜYORDU"
Ta mayıs ayında Emre Belözoğlu, Nazım Sangare'yi istediğini söylüyordu bana. Jailson ile Mevlüt'ü bile teklif etmişler o zaman. Birkaç gün gazetede okudum. Beşiktaş'ın da istediğini biliyordum. Fenerbahçe, bir de çalgıcı santrfor alsın. Biri çalsın, biri oynasın. Hayırlısı olsun.
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