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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: "Sangare ile şampiyonluğa oynarsın"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferini ve transfer gündemini değerlendirdi. Dilmen, "Sangare ile şampiyonluğa oynarsın" açıklamasında bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları...

20.09.2020 00:55 - Son Güncelleme: 20.09.2020 01:01
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: Sangare ile şampiyonluğa oynarsın

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferini ve transfer gündemini değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: Sangare ile şampiyonluğa oynarsın

"SERGEN HOCA İSTİYORDU"
Fenerbahçe, hem Antalyaspor hem de Nazım Sangare ile anlaşmış. Beşiktaş ile Fenerbahçe istiyor deniliyordu. Sergen Hoca istiyordu, 1.5 milyon euro teklif yaptıklarını söylemişti. Arada belli bir rakam kalmıştı. Fenerbahçe aldı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: Sangare ile şampiyonluğa oynarsın

"FENERBAHÇE İÇİN LÜKS DEĞİL"
'Aman acil' durumu olan Beşiktaş'tı. Fenerbahçe içinse büyük lüks değil. Bu sezon 40-50 maç oynayacak Fenerbahçe, 36 yaşındaki Gökhan Gönül'e alternatif iyi bir transfer yaptı. Dirar, gözden çıktı. İyi transfer bu. 5-6 yıl oynar. Gökhan olmadığı zaman oynar.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: Sangare ile şampiyonluğa oynarsın

"POLLYANNA OLMAYALIM AMA..."
Pollyanna olmayalım ama şu olabilir mi; Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı var, aman sen çık, ben alayım olabilir mi, olmaz mı tartışılır. Davulun sesi uzaktan başka gelirmiş, biz dışarıdan bakıyoruz.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi: Sangare ile şampiyonluğa oynarsın

"EMRE, MAYIS AYINDA SÖYLÜYORDU"
Ta mayıs ayında Emre Belözoğlu, Nazım Sangare'yi istediğini söylüyordu bana. Jailson ile Mevlüt'ü bile teklif etmişler o zaman. Birkaç gün gazetede okudum. Beşiktaş'ın da istediğini biliyordum. Fenerbahçe, bir de çalgıcı santrfor alsın. Biri çalsın, biri oynasın. Hayırlısı olsun.

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