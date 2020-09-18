Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Alper Potuk Ankaragücü ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Ankara'ya gidiyor.

Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı. Bu arada Göztepe genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.



