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    • 19.09.2020 06:43
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    Son dakika haberi! 'un yeni takımı belli oldu

    Son dakika haberine göre 'nin sezon başında yollarını ayırdığı Ankaragücü ile anlaştı. Sağlık kontrollerinden geçmek üzere Ankara’ya gidiyor.

    Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

    'nin sezon başında yollarını ayırdığı Ankaragücü ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Ankara'ya gidiyor.

    altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye oldu. Sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı. Bu arada genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.

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