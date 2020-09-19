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    • Spor
    • 19.09.2020 Gazete
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    Kadıköy’e çok yakın! Son karar yönetimde

    çalışmalarını sürdüren , sağ bek için ile görüştü. Fenerbahçe, Antalyaspor’un ’tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

    Nazım Sangare Kadıköy’e çok yakın

    çalışmalarını sürdüren , sağ bek için ile görüştü. Fenerbahçe, Antalyaspor'un 'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

    Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar'ı ise başka bir takıma satmayı planlıyor. Nazım Sangare'yi daha önce Beşiktaş da istiyordu. Ancak son gelişmeler Nazım Sangare'de ibreyi Fenerbahçe'ye doğru kaydırmış durumda. 26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi.

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