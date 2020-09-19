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    • 19.09.2020 12:31
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    'ndan son dakika açıklaması: 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemi koronaya yakalandı

    Son dakika haberi... , 4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Açıklamada testi pozitif çıkan hakemlerin herhangi bir semptom göstermediği ve 14 gün boyunca izolasyon sürecinin devam edeceği belirtildi...

    Türkiye Futbol Federasyonu, 4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin koronavirüse yakalandığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

    Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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    Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklaması: 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakemi koronaya yakalandı
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