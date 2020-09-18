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    • 18.09.2020 17:16
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    ertelenecek mi? ?

    ertelenecek mi? Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Antalyaspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Futbolcularda ve teknik ekipte çok sayıda pozitif vaka tespit edilmesiyle, İstanbul’a yapılacak uçuş ertelendi. Peki, ? ?

    Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı?

    Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı? Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Süper Lig 2. haftasında oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşması öncesi Antalyaspor kafilesinde koronavirüs şoku yaşandı. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi.

    BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

    Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

    Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere corona virüsüne yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

    Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.

    A Spor sunucusu Aykut İnce, Antalyaspor Kulüp Müdürü Adem Kart'ın "İstanbul'a gelmeyi düşünüyoruz" dediğini aktardı.
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    Haberler Spor Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı?
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