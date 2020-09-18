Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı?

Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanacak mı? Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Süper Lig 2. haftasında oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor karşılaşması öncesi Antalyaspor kafilesinde koronavirüs şoku yaşandı. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.