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    • Spor
    • 18.09.2020 Gazete
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    coştu tur atladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Milli futbolcumuz , takımı ’ın 2. ön eleme turunda ’ı 2-0 mağlup ettiği maça damgasını vurdu. Takımının 23. dakikada Ibrahimovic’le bulduğu golde asisti yapan isim olan Hakan, 67. dakikada Milan’ı 2-0 öne geçirerek maçın yıldızı olmayı başardı.

    Hakan Çalhanoğlu coştu Milan tur atladı

    Milli futbolcumuz , takımı 'ın 2. ön eleme turunda 'ı 2-0 mağlup ettiği maça damgasını vurdu. Takımının 23. dakikada Ibrahimovic'le bulduğu golde asisti yapan isim olan Hakan, 67. dakikada Milan'ı 2-0 öne geçirerek maçın yıldızı olmayı başardı.

    'UN RAKİBİ ROSENBORG OLDU
    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ventpils ile Rosenborg karşı karşıya geldi. Ventpils Central Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Rosenborg 5-1 galip tamamlayarak 3. ön eleme turunda Alanyaspor'un rakibi oldu. Karşılaşma 24 Eylül perşembe günü Norveç'te oynanacak.

    'UN BOMBASI OLARENWAJU KAYODE!
    Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Sivasspor, geçen sezon Gaziantep formasıyla yıldızlaşan Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-Beyazlılar 27 yaşındaki forveti Shakhtar Donetsk'ten 1 yıllığına kiraladı.

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