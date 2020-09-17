Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda rakibi belli oldu. Borac Banja Luka takımını deplasmanda 2-0 mağlup eden Rio Ave, siyah-beyazlı takımla eşleşti.







İki takım tek maç üzerinde 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.



Portekiz ekibi geçen sezon ligi, eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal yönetiminde 5.sırada tamamlamıştı. Carlos Carvalhal daha sonra Braga takımına geçmişti.