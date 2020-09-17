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    • 17.09.2020 23:09
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    Son dakika: 'ın 'ndeki rakibi belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna 'nde devam edecek olan 'ın 3. eleme turundaki rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, bu turda 'in takımıyla eşleşti.

    Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

    'ın 3. Eleme turunda rakibi belli oldu. Borac Banja Luka takımını deplasmanda 2-0 mağlup eden , siyah-beyazlı takımla eşleşti.



    İki takım tek maç üzerinde 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

    ekibi geçen sezon ligi, eski Beşiktaş teknik direktörü yönetiminde 5.sırada tamamlamıştı. Carlos Carvalhal daha sonra Braga takımına geçmişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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