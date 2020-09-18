Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Liverpool, West Ham United'da da oynadı