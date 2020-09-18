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    • 18.09.2020 09:08
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    Trabzon'da forvet sürprizi! İngiliz golcüden heyecanlandıran beğeni

    Transfer çalışmalarına devam eden Trabzon'da dün taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İngiliz forvet 'ın sosyal medyada beğendiği bir paylaşım gündem oldu.

    Trabzonspor'da forvet sürprizi

    Ünlü forvet Andy Carroll sosyal medyada yaptığı beğeni ile Trabzonsporlu taraftarlarda heyecan oluşturdu. İngiliz golcü bir taraftarın paylaştığı ''Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor'' paylaşımını beğendi.

    Durumu fark eden bordo-mavili taraftarlar konuyu kısa sürede gündeme taşıdı ve 1.93 boyundaki kuleye mesajlar göndermeye başladı. Carroll kariyerinde toplam bin 602 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

    Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Liverpool, West Ham United'da da oynadı
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