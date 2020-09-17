Trabzonspor'dan forvet hamlesi! KAP'a bildirildi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe ile sözleşme imzalandığını duyurdu.



KAP'a yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı. Alexander Sörloth ile yolların ayrılma ihtimali büyüyünce forvet arayışına giren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe ile el sıkıştı.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.