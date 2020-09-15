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    • 15.09.2020 12:39
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    'dan golcü hamlesi! Anlaşma sağlandı

    Lige Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan 'da Sörloth'un takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, bordo-mavili ekip Stoke City'nin golcüsü ile anlaşma sağladı.

    Trabzonspor'dan golcü hamlesi! Anlaşma sağlandı

    Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a sahasında mağlup olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı göze çarpmıştı. Transferde gaza basan ve Alexander Sörloth ile yollarını ayrımaya hazırlanan bordo-mavililerde sürpriz bir transfer girişimi yaşandı.

    Fırtına, İngiliz ekibi Stoke City'nin forveti Benik Afobe için harekete geçti. A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini sundu ve prensip anlaşması sağlandı.

    Stoke City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Sezon sonunda bonservisi de alınacak Afobe için İngiliz kulübüne bir miktar para ödenecek.
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