Trabzonspor'dan golcü hamlesi! Anlaşma sağlandı

Fırtına, İngiliz ekibi Stoke City'nin forveti Benik Afobe için harekete geçti. A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini sundu ve prensip anlaşması sağlandı.

Stoke City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Sezon sonunda bonservisi de alınacak Afobe için İngiliz kulübüne bir miktar para ödenecek.