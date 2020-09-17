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    • 17.09.2020 12:06
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    Son Dakika | 'de ayrılık! Allahyar adım adım 'ya...

    Transfer döneminin en hızlı takımı 'de bir ayrılık daha yaşanıyor. Fenerbahçe'de az forma şansı bulan İranlı forvet  takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertli ekip, İranlı oyuncuyu 3.5 milyon avro satın alma opsiyonuyla birlikte 'nın Zorya Luhansk'a kiralıyor.

    Fenerbahçe'de az forma şansı bulan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh takımdan ayrılıyor.

    A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki genç forvetin yeni adresi Ukrayna. Allahyar, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Zorya Luhansk'a kiralanıyor.

    Geçen sezonun başında ülkesinin takımlarından İstiklal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, sarı-lacivertlilerde sadece 3 maça çıktı.

    Aynı sezonun devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan 19 yaşındaki forvet, 11 maçta 1 gol kaydetti.
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