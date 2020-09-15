Formula 1 bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye Grand Prix için heyecan dorukta. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım sürüyor. Yarış severler bu organizasyonu yerinde izlemek istiyor. Peki, Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Formula 1 biletleri 15 Eylül günü saat 12:00'den itibaren satışa çıkacak.
FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?
Bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI!
14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:
Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL