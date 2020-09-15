Formula 1 bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye Grand Prix için heyecan dorukta. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım sürüyor. Yarış severler bu organizasyonu yerinde izlemek istiyor. Peki, Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Formula 1 biletleri 15 Eylül günü saat 12:00'den itibaren satışa çıkacak.