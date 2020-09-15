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    bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye ne zaman satışa çıkacak?

    bileti nasıl alınır? Merakla beklenen 2020 Türkiye Grand Prix için geri sayım sürerken ne zaman satışa çıkacak? Platinium, Gold ve Silver kategorilerde satışa çıkacak biletlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Formula 1 takipçileri nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamada biletlerin 15 Eylül’de satışa çıkacağı duyurulmuştu.

    takvim.com.tr
    Formula 1 bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl alınır? 2020 Türkiye Grand Prix için heyecan dorukta. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım sürüyor. Yarış severler bu organizasyonu yerinde izlemek istiyor. Peki, Formula 1 bileti nasıl alınır? F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Formula 1 biletleri 15 Eylül günü saat 12:00'den itibaren satışa çıkacak.

    FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?

    Bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

    FORMULA 1 BİLET FİYATLARI!

    14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

    Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

    Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

    Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

    Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

    Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

    Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

    Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

    Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

    Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

    Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

    Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

    Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

    Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

    Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

    Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL
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