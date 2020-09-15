Ön libero takviyesi için Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, İspanyol ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında diğer alternatiflere yöneldi. Cimbom, son olarak Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Sporting Lizbon ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ifade edildi. Doumbia'nın kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.