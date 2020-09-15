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    • 15.09.2020 10:49
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    Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti! transferi bitiriyor

    Orta saha arayışlarına devam eden , İngiliz yıldız ile görüşmeleri sürdürüyor. Bir dönem Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız isim West Ham ile olan sözleşmesini feshederken, Galatasaray'dan 1,5 milyon euro imza parası istediği öğrenildi.

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    F.Bahçe İstanbul'a getirmişti! G.Saray transferi bitiriyor

    Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Jack Wilshere'ın West Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

    28 yaşındaki ön liberonun, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezon sakatlığının ardından fazla şans bulamayan Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 269 maça çıktı, 17 gol atıp, 38 de asist yaptı.

    FENERBAHÇE İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ
    Fenerbahçe'de Cocu döneminde sezon başında taraftarların ısrarla alınmasını istediği ve yönetimin İstanbul'a kadar getirdiği İngiliz futbolcu Jack Wilshere, kararını West Ham United'dan yana kullanmış ve sarı lacivertlilere transferi gerçekleşmemişti.
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