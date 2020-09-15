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    • 15.09.2020 13:35
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    Anadolu Efes'te şoku! Testler pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklama kulübün internet sitesinden yapıldı.

    Anadolu Efes'te korona şoku! Testler pozitif çıktı

    Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    İşte kulüpten yapılan o açıklama
    2020 - 2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

    Anadolu Efes Kulübü

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