Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



İşte kulüpten yapılan o açıklama

2020 - 2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.



Anadolu Efes Spor Kulübü

Anadolu Efes Spor Kulübü Bilgilendirmesi pic.twitter.com/BydGQkvWGG — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 15, 2020