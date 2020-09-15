Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan o açıklama
2020 - 2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Anadolu Efes Spor Kulübü
Anadolu Efes Spor Kulübü Bilgilendirmesi pic.twitter.com/BydGQkvWGG— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 15, 2020