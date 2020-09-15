Netfçi GS maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Neftçi Galatasaray saat kaçta ne zaman?

Netftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Netftçi Galatasaray saat kaçta ne zaman? Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa kupalarında Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 2. tur karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan bir üst tura yükselecek. Galatasaray'ın Avrupa mücadelesin izlemek isteyenler Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.
GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU!
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.
Galatasaray'ın kadrosu şöyle: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.
NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, 3'üncü turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle tur maçına çıkacak.
NEFTÇİ GALATASARAY HANGİ KANALDA?
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Smart Spor HD, Spor Smart, CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.