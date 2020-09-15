Netfçi GS maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Neftçi Galatasaray saat kaçta ne zaman?

Netftçi Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Netftçi Galatasaray saat kaçta ne zaman? Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa kupalarında Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 2. tur karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan bir üst tura yükselecek. Galatasaray'ın Avrupa mücadelesin izlemek isteyenler Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.