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    • 13.09.2020 23:05
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    'un 100 yaşındaki babaannesi ü yendi

    Bir dönem 'de de forma giyen lı eski futbolcu 'un 100 yaşındaki babaannesinin yeni tip hastalığını yendiği bildirildi.

    100 yaşındaki babaannesi koronavirüsü yendi!

    resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, Kovid-19'a yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören 'un 100 yaşındaki babaannesi 'nın bugün hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

    Cordeiropolis'deki evine geri dönen Gismalia'yı burada çocukları, torunları ve torunlarının çocukları ile aralarında belediye başkanının da olduğu bazı vatandaşların karşıladığı kaydedildi.

    4,3 MİLYONDAN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ
    Kovid-19 salgının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan 'da bu zamana kadar 4,3 milyondan fazla vaka tespit edilirken, 131 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

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