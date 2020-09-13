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    • 13.09.2020 23:57
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    Marcel Tisserand İstanbul'da

    Son dakika haberi... 'nin i için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı , 'a geldi.

    İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile yarın yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

    KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ
    Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

    Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

    Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.

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