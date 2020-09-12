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    • 12.09.2020 14:39
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    Son dakika| 3 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı

    'den son dakika açıklaması... , bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

    TFF, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıktığını duyurdu.

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

    Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

    TFF Sağlık Kurulu
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