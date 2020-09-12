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    • 12.09.2020 11:03
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    Son dakika... Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

    'ta, Trabzonspor derbisi öncesi son dakika gelişmesi... Siyah-beyazlıların yaptığı resmi açıklamada teknik direktör 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koonavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

    İŞTE O AÇIKLAMA

    Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

    Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

    FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

    Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
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