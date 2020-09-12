FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: