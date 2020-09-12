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    • 12.09.2020 12:54
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    • 12.09.2020 12:54
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    Son dakika| maçı öncesi 'nde 2 kişinin koronavirüs testi pozitif

    Son dakika haberi... ekiplerinden yarın oynanacak maçı öncesi bir futbolcusu ve bir personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Gençlerbirliği'nden koronavirüs şoku yaşanıyor... Gençlerbirliği'nde bir futbolcu ve bir personelin COVİD-19 testi pozitif çıktı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Süper Lig'in 1.haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.
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    Haberler Spor Son dakika| Antalyaspor maçı öncesi Gençlerbirliği'nde 2 kişinin koronavirüs testi pozitif
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