Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in açılış haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun iki flaş ekibi Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, kozlarını Sivas 4 Eylül Stadı'nda paylaşıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

7. RANDEVU

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Alanyaspor, lig tarihinde 7. kez kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 6 mücadelede Sivasspor'un 2 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, turuncu-yeşillilerin de 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

YİĞİDOLAR İKİ SEZONDUR GALİBİYETLE BAŞLIYOR

Sivasspor, iki sezondur Süper Lig'e iç saha galibiyetleriyle başlıyor. 2018-2019 sezonuna 1-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle başlayan Yiğidolar, 2019-2020 sezonuna ise Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip bu iki karşılaşmada da gol yemedi.

SAHASINDA ALANYA'YA YENİLMİYOR

Yiğidolar, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği 3 maçı da kaybetmedi. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, turuncu-yeşillilerle oynadığı son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.