İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevini bıraktığını açıkladı.
TRANSFER ANLAŞMAZLIĞI
Süper Lig ekibi Konyaspor'da Bülent Korkmaz şoku yaşanıyor. A Spor'un haberine göre, transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayarak ayrılma kararı alan 51 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.
TRANSFER ANLAŞMAZLIĞI
Süper Lig ekibi Konyaspor'da Bülent Korkmaz şoku yaşanıyor. A Spor'un haberine göre, transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayarak ayrılma kararı alan 51 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.