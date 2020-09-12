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    • 12.09.2020 11:26
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    Son dakika: İttifak Holding Konyaspor'dan istifa etti

    Son dakika haberine göre, Korkmaz, görevini bıraktığını açıkladı. ekibi Konyaspor'da şoku yaşanıyor. A Spor'un haberine göre, konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayarak ayrılma kararı alan 51 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi. .

    ASpor
    Haberler Spor Son dakika: Bülent Korkmaz İttifak Holding Konyaspor'dan istifa etti
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