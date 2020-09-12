Murat Şahin kimdir? Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin kaç yaşında, kariyeri nasıl?

Murat Şahin kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl? Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin kimdir? Siyah beyazlı ekipte koronavirüs şoku yaşanıyor. Takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yalçın'ın izolasyona alınacağı duyurulurken, ligin ilk haftasında oynanacak Trabzonspor maçında ise yardımcı antrenör Murat Şahin takımın başında görev yapacak. Peki, Murat Şahin kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl?
MURAT ŞAHİN KİMDİR?
Murat Şahin geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan futbolcudur. Günümüzde antrenör olarak görev yapmaktadır.
Futbola amatör olarak İstanbul'un Göztepe Hilal Spor'da başladı. 17 yaşında Fenerbahçe'ye geçti ve 18 yaşında profesyonel oldu. 7 sezon kaldığı Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu ile Rüştü Reçber'in yedeğiydi. 1998/1999 sezonu devre arasında Konyaspor'a gitti. Sonra sırayla Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi.
MURAT ŞAHİN FUTBOL KARİYERİ
1993 yılında Fenerbahçe altyapısına geçti. 1993-1994 sezonunda Fenerbahçe A2 takımı kadrosunda yer aldı. Sonraki sezon ise A takıma yükseldi. Ancak Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber gibi kalecilerin ardında üçüncü kaleciydi. 19 Şubat 1995'te Vanspor karşısında ilk kez forma şansı buldu. Sonraki iki sezon forma şansı bulamadı. 1997-98 sezonunda Şekerspor karşısında oynanan maçta Rüştü'nün sakatlanması ile son 15 dakika forma giydi. Sezon içinde bir maçta daha forma şansı buldu.
1998-99 sezonuna Karabükspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyette kaleyi koruyarak başladı. 10 Kasım 1998'de düzenlenen Atatürk Kupası'nda Joachim Löw tarafından kale, Şahin'e teslim edildi. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Murat Şahin, o sezonki üçüncü maçına 5 ay sonra yine Beşiktaş'la oynanan lig maçında çıktı. Rüştü'nün maç öncesi kazara ellerini kesmesi nedeniyle formayı alan Şahin, 43. dakikada takım arkadaşı Uche Okechukwu'nun bacağının kırılıp aylarca futboldan uzak kalmasına neden oldu. Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. O sezon iki maça daha çıktı.
1999-2000 sezonuna da yedek kaleci olarak bşalayıp, Erzurumspor'u 2-0 yendikleri lig maçında devre arasında Rüştü'nün yerine oyuna girdi. Bu karşılaşma sarı-lacivertli formayla son maçı oldu. Devre arasında ve 2000-01 sezonlarında kiralık verilen futbolcunun 2001 yılında biten sözleşmesi uzatılmadı.
KİRALIK DÖNEMİ
2000 yılında 2. Lig'de mücadele eden Konyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 15 kez bu takımın kalesini korudu. Takımın 1. Lig'e çıkma play-off'larına kalmasına yardım etti. Pay-off'ların yarı finalinde Diyarbakırspor'a penaltılarla elendiler. Murat Şahin, penaltılardan birini kullanıp gole çevirdi.
2000-01 sezonunda ise bu sefer Diyarbakırspor'a kiralandı. Etkili bir sezon geçirip 32 Lig maçında, 2 kez de Türkiye Kupası'nda forma şansı buldu. Diyarbakırspor, ilk grubunu lider olarak, grubun en az gol yiyen takımı olarak bitirdi. Play-off'larda da başarılı bir performans gösterip, ikinci olarak Süper Lig'e yükseldiler. Murat Şahin, sezon içinde iki tane penaltıdan gol attı. Biri Kayserispor'u 3-2 yendikleri maçta galibiyeti getiren goldü. Sezonun son maçı olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da 9. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Diyarbakırspor o maçı 3-2 kazanarak, 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.
ADANASPOR
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu, yine bir 2. Lig ekibi olan Adanaspor'a transfer oldu. 38 lig maçının 35'inde forma giyen kaleci, bu sefer 2. Lig üçüncüsü olarak, ikinci kez üst üste Süper Lig'e çıkma başarısını tattı. Ayrıca, Ankaragücü ve İstanbulspor'u devirerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiler ancak Kocaelispor'a 1-0 yenilip, finale çıkamadılar. Murat Şahin, bu maçların hepsinde kaleyi korudu.
2002-03 sezonunda bir maç dışında tüm maçlarda Adanaspor kalesini korudu ve yıllar sonra Süper Lig'e dönmüş oldu. 2003-04 sezonuna da Adanaspor'da başladı ancak kötü geçen bir yarım sezon sonrası takımdan ayrıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR
Devre arasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 14 maç Rizespor formasını giyen kaleci, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde forma giydi ve Rizespor, üç maçı da kazandı. Sezon sonunda küme kalmayı başardılar.
BEŞİKTAŞ JK
Murat Şahin'in Türkiye futbol gündeminde üst sıralara tırmanması ise 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta gerçekleşti. Oscar Cordoba ve Ramazan Kurşunlu'nun ardından üçüncü kaleci olarak düşünüldüğü takımda, sezonun ilk yarısında beklenenden çok daha fazla forma şansı buldu. Bunda Cordoba ve Ramazan'ın sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istikrarsız bir seyir izlemesi kadar takıma yeni bir anlayış yerleştirmeye çalışan yeni teknik direktör Vicente Del Bosque'nin tercihleri de belirleyiciydi. 7 Ağustos 2004'te Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. 16 Eylül 2004'te 7. dakikada sakatlanan Cordoba'nın yerine Bodo/Glimt karşısında oynanan UEFA Kupası maçında forma giydi.
Ancak Del Bosque'nin sezon ortasında ani bir kararla görevden alınmasından sonra göreve gelen Rıza Çalımbay ona fazla forma şansı vermedi. Bu durum bir sezon sonra Çalımbay'ın yerine göreve gelen Jean Tigana döneminde de değişmedi. Buna karşın yüksek profesyonel motivasyonu, uzun süre oynamamış olması halinde bile forma şansı bulduğunda da hazır bir görüntü çizmesini sağlıyordu.
2006-2007 sezounun ikinci yarısındaki Antalyaspor karşılaşması bir anda bütün dikkatlerin Murat Şahin'e dönmesine yol açtı. O sezon sadece Bucaspor karşısında alınan 5-1'lik Türkiye Kupası galibiyetinde forma şansı bulmuştu. Takımın tüm profesyonel kalecilerinin oynayamayacak durumda olması nedeniyle, şampiyonluk yarışındaki bu kritik maçta kaleyi genç ve daha önce hiç profseyonel bir maça çıkmamış Erdem Köse'nin koruması gerekecekti. Ağır bir sakatlığı bulunan Murat Şahin futbol yaşamını tehlikeye atarak kaleye geçti. Adeta yalnızca tek bacağını kullanabildiği maçta çok başarılı bir performans göstererek takımının kazanarak şampiyonluk yarışında kalmasında büyük katkı sağladı. Bu jestine Beşiktaş yönetimi de sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini (Şahin'i, onu uzun süre futboldan ayıracak bir ameliyat dönemi bekliyor olmasına karşın) koşulsuz olarak uzatarak karşılık verdi. 2007-08 sezonuna Beşiktaş'ta başlasa da forma şansı bulamadı.
GAZİANTEPSPOR
2008 yılının başında Gaziantepspor'a kiralandı ve Kayserispor karşısındaki Türkiye Kupası maçı ile sahalara döndü. İlk lig maçında ise BJK İnönü Stadyumu'nda sözleşmesinin devam ettiği Beşiktaş karşısına çıktı. 10 maç formasını giydiği Gaziantepspor'a sezon sonunda imzayı attı. 2008-2009 sezonunda da Gaziantepspor'un kalesini birçok maçta korudu. Sezonun bitmesine iki hafta kala Kocaelispor ile oynadıkları karşılaşmada 49. dakikada ters ayağının üzerine düşerek 4 ay sahalardan uzak kaldı. 2009-10 sezonu devre arasında sakatlığının geçmesinin ardından Gaziantepspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini çift taraflı fesh etti.