Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...
Kuruluşu 21 Şubat 1959 tarihine dayanan Süper Lig, 61 yıllık serüvenine pek çok 'en'i sığdırdı. Tarih boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir olmak üzere 6 şampiyon çıkaran Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu önemli başarılara imza attı. Süper Lig tarihinin en'lerini sizler için derledik.
EN ÇOK GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU
Süper Lig'de en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde 22 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci, Beşiktaş 15 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Trabzonspor 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
EN ÇOK FATİH TERİM ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör ise Fatih Terim. Deneyimli teknik adam hepsi Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılar ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Terim'e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor'u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.
MUSTAFA DENİZLİ 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYON OLDU
Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olmak üzere 3 farklı takımla şampiyon olan tek teknik adam olarak dikkat çekiyor. Ligde ayrıca Christoph Daum Fenerabhçe ve Beşiktaş ile, Mircea Lucescu da Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.