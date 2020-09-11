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Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

Kuruluşu 21 Şubat 1959 tarihine dayanan Süper Lig, 61 yıllık serüvenine pek çok 'en'i sığdırdı. Tarih boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir olmak üzere 6 şampiyon çıkaran Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu önemli başarılara imza attı. Süper Lig tarihinin en'lerini sizler için derledik.

11.09.2020 14:12 - Son Güncelleme: 11.09.2020 14:12
Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

1959-60 sezonundan bu yana oynanan Süper Lig'de başta 3 büyükler olmak üzere birçok takım ve futbolcu önemli başarılara imza attı.

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Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

EN ÇOK GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'de en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde 22 kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci, Beşiktaş 15 şampiyonlukla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Trabzonspor 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

3 BÜYÜKLER HİÇ KÜME DÜŞMEDİ

3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugüne kadar Süper Lig'de küme düşmedi. Bu takımlar 1959 yılından beri ligde hiç küme düşmeyen takımlar olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

EN ÇOK FATİH TERİM ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör ise Fatih Terim. Deneyimli teknik adam hepsi Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılar ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Terim'e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor'u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

MUSTAFA DENİZLİ 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYON OLDU

Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile olmak üzere 3 farklı takımla şampiyon olan tek teknik adam olarak dikkat çekiyor. Ligde ayrıca Christoph Daum Fenerabhçe ve Beşiktaş ile, Mircea Lucescu da Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.

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