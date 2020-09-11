Süper Lig'de 2020/2021 sezonu başlıyor! İşte yeni sezon öncesinde Süper Lig tarihinin en'leri...

EN ÇOK FATİH TERİM ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör ise Fatih Terim. Deneyimli teknik adam hepsi Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılar ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Terim'e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor'u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.