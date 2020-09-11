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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    Yokuşlu pazarlık! ’ya yeni teklif yaptı

    'da rota ’ya çevrildi. ’in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü ’ya 1.5 milyon Euro’luk kiralama teklifi yapıldı.

    Yokuşlu pazarlık

    'da rota 'ya çevrildi. 'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü 'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı.

    ZORUNLU SATIN ALMA TEKLİFİ
    Sarı Kırmızılı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.

    DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER
    İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı. Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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