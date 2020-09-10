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    • 10.09.2020 23:32
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    Son dakika: 'ten veda paylaşımı

    Son dakika haberi... İtalyan ekibi Lazio ile anlaşarak 'den ayrılan Kosovalı golcü , hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu.

    Vedat Muriç'ten veda paylaşımı

    Son dakika haberi... İtalyan ekibi Lazio ile anlaşarak 'den ayrılan Kosovalı golcü , hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu.

    İŞTE O PAYLAŞIM:
    Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk unun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum.

    KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ
    Fenerbahçe Vedat Muriç için Lazio ile görüşmelere başlandığını dün 'a bildirmişti. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriç'in İtalya'nın Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" dendi. Lazio'nun Vedat için Fenerbahçe'ye toplamda 20 milyon 350 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

    Bu paranın 17.5 milyon Eurosu bonservis bedeli diğer kalan kısımda bonuslardan oluşacak. 5 yıllık sözleşme yapılacak olan Vedat Muriç'e ise yıllık 1 milyon 800 bin Euro ödenecek.

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