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    • 11.09.2020 09:27
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    'dan Fransız yıldıza yakın markaj

    Etebo'nun yanına orta saha için bir isim arayışı daha süren 'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransa'nın Rennes ekibinde forma giyen 29 yaşındaki 'in yakın takibe alındığı belirtildi.

    Yeni Asır
    Galatasaray'dan Fransız yıldıza yakın markaj

    Galatasaray'ın orta saha arayışları ile ilgili dün sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Stoke City'den Etebo'yu kiralayan sarı-kırmızılıların Rennes'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Grenier'i takibe aldığı bildirildi.

    Aslan'ın, Clement Grenier için geçen hafta Fransa Ligi ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi. Galatasaray dışında iki kulüp daha futbolcuyu listesinde bulunduruyor. ve İngiltere'den A.Villa'nın transfer için Rennes kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

    B PLANI MATUSİWA
    Kulübü ile 2021 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam Grenier'in güncel piyasa değerinin 5.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Lyon, Roma ve Guingamp formaları da giyen tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı. Cim Bom'un Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 23 yaşındaki ön libero Azor Matusiwa'yı da istediği gelen haberler arasında.
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