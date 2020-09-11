Galatasaray'dan Fransız yıldıza yakın markaj

B PLANI MATUSİWA

Kulübü ile 2021 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam Grenier'in güncel piyasa değerinin 5.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Lyon, Roma ve Guingamp formaları da giyen tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı. Cim Bom'un Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 23 yaşındaki ön libero Azor Matusiwa'yı da istediği gelen haberler arasında.