F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? 2020 Türkiye F1 bilet fiyatı! Gold, Silver, Açık Alan

F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? 2020 Türkiye F1 bilet fiyatı merak ediliyor. Gold, Silver, Açık alan F1 bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Eylül tarihinde satışa çıkacak F1 biletleri için geri sayım başladı. Biletlerin 15 Eylül Salı günü öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor. Peki, F1 bilet fiyatları ne kadar olacak?

F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri yarın itibariyle satışa sunulacak! Bilet satışı şimdilik sadece internet üzerinden olacak. Biletlerin 11 Eylül tarihinde sabah veya öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor.