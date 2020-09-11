F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? 2020 Türkiye F1 bilet fiyatı! Gold, Silver, Açık Alan

F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? 2020 Türkiye F1 bilet fiyatı merak ediliyor. Gold, Silver, Açık alan F1 bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Eylül tarihinde satışa çıkacak F1 biletleri için geri sayım başladı. Biletlerin 15 Eylül Salı günü öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor. Peki, F1 bilet fiyatları ne kadar olacak?
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri yarın itibariyle satışa sunulacak! Bilet satışı şimdilik sadece internet üzerinden olacak. Biletlerin 11 Eylül tarihinde sabah veya öğle saatlerinde satışa çıkması bekleniyor.
F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 biletlerinin en düşük günlük 30 TL olacağı açıklandı. 3 günlük kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek. Şu an için belli olan bilet fiyatı ise açık alan oldu. Twitter'da dolaşan iddialara göre bilet fiyatlarının aşağıdaki listedeki gibi olması bekleniyor.
Türkiye'deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak" diye konuştu.
Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, "Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var" dedi.