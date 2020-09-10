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    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
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    Okay’dan Celta’ya: Kolaylık yapın

    formasını giyen , ’a gelmek için gemileri yaktı. Sarı-Kırmızılılar’la prensip anlaşmasına varan milli futbolcunun dün kulübünün yetkilileri ile bir araya geldiği öğrenildi. konusunda kolaylık isteyen Okay’ın Galatasaray’a gitme talebini net bir şekilde ilettiği belirtildi. İspanyol basınına göre Celta Vigo yıldız futbolcudan en yüksek geliri elde etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

    Okay’dan Celta’ya: Kolaylık yapın

    formasını giyen , 'a gelmek için gemileri yaktı. Sarı-Kırmızılılar'la prensip anlaşmasına varan milli futbolcunun dün kulübünün yetkilileri ile bir araya geldiği öğrenildi. konusunda kolaylık isteyen Okay'ın Galatasaray'a gitme talebini net bir şekilde ilettiği belirtildi. İspanyol basınına göre Celta Vigo yıldız futbolcudan en yüksek geliri elde etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

    Sarı-Kırmızılılar ise Okay1 milyon Euro'ya kiralamayı hedefliyor.

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