Okay’dan Celta’ya: Kolaylık yapın

Celta Vigo formasını giyen Okay Yokuşlu, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı. Sarı-Kırmızılılar'la prensip anlaşmasına varan milli futbolcunun dün İspanyol kulübünün yetkilileri ile bir araya geldiği öğrenildi. Transferi konusunda kolaylık isteyen Okay'ın Galatasaray'a gitme talebini net bir şekilde ilettiği belirtildi. İspanyol basınına göre Celta Vigo yıldız futbolcudan en yüksek geliri elde etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar ise Okay'ı 1 milyon Euro'ya kiralamayı hedefliyor.