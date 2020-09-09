Trabzonspor Manuel Da Costa'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, oyuncuya tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

34 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibine, devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-İttihad'dan bedelsiz olarak gelmişti..