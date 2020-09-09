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    • 09.09.2020 23:08
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    Son dakika: ile yollarını ayırdı

    'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 'na yapılan açıklamada, oyuncuya tazminat ödenmeyeceği bildirildi.

    DHA
    Trabzonspor ayrılığı duyurdu

    'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 'na yapılan açıklamada, oyuncuya tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

    Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla."

    34 yaşındaki futbolcu ekibine, devre arasında takımlarından Al-İttihad'dan bedelsiz olarak gelmişti..

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